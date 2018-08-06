Karpuzlu mantı 55 TL

zamanlarda kazık fiyatlarıyla sık sık haberlere konu olanbu kez oldukça farklı bir haber geldi. Türk mutfağının dillere destanÇeşme'de bu yıl yeni açılan bir beach kulüpte yeniden yorumlandı. Mekanın aşçısı,kattı!mantının fiyatı isevegibi ünlülerin müdavimi olduğu beach'te karpuzlu mantının çok revaçta olması isededirtti.