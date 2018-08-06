Karpuzlu mantı 55 TL

Son zamanlarda kazık fiyatlarıyla sık sık haberlere konu olan Çeşme'den bu kez oldukça farklı bir haber geldi. Türk mutfağının dillere destan Kayseri mantısı, Çeşme'de bu yıl yeni açılan bir beach kulüpte yeniden yorumlandı. Mekanın aşçısı, mantıya karpuz kattı!
Üzerinde karpuz dilimlerinin bulunduğu mantının fiyatı ise 55 lira... Yüksel Ak, Pınar Tezcan Özçapkın ve Şeyma Subaşı gibi ünlülerin müdavimi olduğu beach'te karpuzlu mantının çok revaçta olması ise "Eski köye yeni adet" dedirtti.
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