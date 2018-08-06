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İğne-ipliğe döndü

İğne-ipliğe döndü
Uzun süredir ekranlara ara veren Yıldız Asyalı, Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Gümüşlük'te objektiflere takılan Asyalı'yı zayıf haliyle görenler tanımakta güçlük çekti.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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