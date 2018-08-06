İğne-ipliğe döndü

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süredir
ekranlara
ara veren Yıldız Asyalı, Bodrum
tatiline devam
ediyor.
Önceki gün Gümüşlük'te
objektiflere
takılan Asyalı'yı
zayıf
haliyle görenler
tanımakta
güçlük çekti.
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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