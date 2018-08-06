'Hakkı'yla kazandı

Diyarbakır'da doğup büyüyen Hakkı Akdeniz, filmlere konu olacak bir başarıya imza attı. 1997'de Kanada ve ardından 2001'de New York'a giden Akdeniz, Amerika'daki ilk 3 ayında sokakta yattı. Daha sonra bir pizzacıda çalışmaya başlayan Hakkı Akdeniz, şimdi 8 pizza restoranının sahibi... ABD'de sokakta tanıştığı evsiz bir Türk kadınının tavsiyesi sayesinde başarıya ulaşan Akdeniz, her akşam evsizlere pizza dağıtıyor.
DÖRT AYRI ÖDÜL BİRDEN ALDI
Pizza kutularının içerisine para da koyan Türk pizzacının yardımseverliği, önceki gün ödüllendirildi. Türk işletmeci; New York Belediye Konseyi, New York Eyalet Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve New York Belediye Başkanlığı tarafından 'yılın en iyi ve başarılı adamı' ödüllerine layık görüldü.
DÖRT AYRI ÖDÜL BİRDEN ALDI
Pizza kutularının içerisine para da koyan Türk pizzacının yardımseverliği, önceki gün ödüllendirildi. Türk işletmeci; New York Belediye Konseyi, New York Eyalet Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve New York Belediye Başkanlığı tarafından 'yılın en iyi ve başarılı adamı' ödüllerine layık görüldü.
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