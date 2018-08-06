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Gülümse oğlum

Gülümse oğlum
Son single çalışması 'Sensiz Ben Ne Olayım?'la büyük bir başarı elde eden Yalın, geçtiğimiz günlerde çocukluk arkadaşlarıyla kısa bir Yunanistan turuna çıkmıştı. Popçu, konser maratonu için önceki gün İstanbul'a döndü.

Köpeklere olan sevgisiyle bilinen ve Nina ile Harvey adında iki köpeği olan Yalın, kadrosunu genişletti. Sevilen müzisyen, yeni sahiplendiği Pug cinsi köpeğiyle de "Gülümse, çekiyorum" diyerek böyle poz verdi.
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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