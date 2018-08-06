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gözlüm

Ceylan gözlüm
Bir süredir kendisi gibi seyahat etmeyi çok seven Emre Yetkin'le 'da olan , paylaşımlarıyla gülümsetiyor. Önceki gün bir ı severken çekilen bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, "O kadar güzelsin ki" diye yazdı. Biricik'e "Sen de en az onun kadar güzelsin" mesajları yağdı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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