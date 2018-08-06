Bir süredir kendisi gibi seyahat etmeyi çok seven Emre Yetkin'le Japonya'da olan Burcu Biricik, paylaşımlarıyla gülümsetiyor. Önceki gün bir ceylanı severken çekilen bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, "O kadar güzelsin ki" diye yazdı. Biricik'e "Sen de en az onun kadar güzelsin" mesajları yağdı.
Ceylan gözlüm
Etiketler: Burcu Biricik , Japonya , Ceylan
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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