1983'ten beri evli olan Goldie Hawn ile Kurt Russell, önceki akşam Kaliforniya'daki bir davete katıldı. Yeni filmlerinde birlikte rol almaya hazırlanan 72 yaşındaki Hawn ile 67 yaşındaki aktörün, yıllara meydan okuyan halleri kadar bitmeyen aşkları da dikkat çekti.
Bu sevgi eskimez
Etiketler: Kurt Russell
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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