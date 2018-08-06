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Bu sevgi eskimez

Bu sevgi eskimez
1983'ten beri evli olan Goldie Hawn ile Kurt Russell, önceki akşam Kaliforniya'daki bir davete katıldı. Yeni filmlerinde birlikte rol almaya hazırlanan 72 yaşındaki Hawn ile 67 yaşındaki aktörün, yıllara meydan okuyan halleri kadar bitmeyen aşkları da dikkat çekti.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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