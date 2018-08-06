Türk işadamı Burak Öymen'le evlendikten sonra tüm yazını Bodrum Kaplankaya'da geçiren Tereza Maxova'nın Türkiye aşkı iyice kabardı. Çek model, önceki gün Bodrum'daki villasından fotoğraf paylaştı. Maxova'nın okuduğu Stefanos Yerasimos imzalı 'İstanbul İmparatorluklar Başkenti' adlı kitap dikkat çekti.
Bir İstanbul masalı
Etiketler: İstanbul , Burak Öymen , Bodrum , Türkiye
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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