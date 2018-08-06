Yol Durumu
  1. Bebek göründü
  2. 'Hakkı'yla kazandı

Bir masalı

Bir İstanbul masalı
Türk işadamı Burak Öymen'le evlendikten sonra tüm yazını Bodrum Kaplankaya'da geçiren Tereza Maxova'nın aşkı iyice kabardı. Çek model, önceki gün 'daki villasından fotoğraf paylaştı. Maxova'nın okuduğu Stefanos Yerasimos imzalı 'İstanbul İmparatorluklar Başkenti' adlı kitap dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar