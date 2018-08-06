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Bir aşkı yanında ötekisi başında

Bir aşkı yanında ötekisi başında
Yoğurt markasıyla ABD'nin en zenginleri arasına giren Hamdi Ulukaya, gurbete gitti ama Fenerbahçe aşkından vazgeçmedi. Fransız asıllı 'li eşi Louise Vongerichten ile Aspen'de olan Ulukaya'ın başında yine günlük hayatında hiç çıkarmadığı Fenerbahçe şapkası vardı.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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