Yoğurt markasıyla ABD'nin en zenginleri arasına giren Hamdi Ulukaya, gurbete gitti ama Fenerbahçe aşkından vazgeçmedi. Fransız asıllı ABD'li eşi Louise Vongerichten ile Aspen'de olan Ulukaya'ın başında yine günlük hayatında hiç çıkarmadığı Fenerbahçe şapkası vardı.
Bir aşkı yanında ötekisi başında
Etiketler: hamdi ulukaya , Fenerbahçe , ABD
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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