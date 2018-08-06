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Ana-oğul havuz sefası

Ana-oğul havuz sefası
Bulduğu her fırsatı oğlu Eymen'le değerlendiren Ece Erken, önceki gün de kural bozmadı. Güzel sunucu, oğluyla havuz keyfi yaptı. Erken, deniz yatağında güneşlenirken afacan Eymen, sık sık annesini düşürmeye çalıştı. Sunucu, bu renkli anlarını instagram'da "Deniz yatağında bile rahat yok" notuyla paylaştı.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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