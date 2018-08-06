Ana-oğul havuz sefası

her fırsatı oğludeğerlendirenönceki gün de kural bozmadı. Güzel sunucu, oğluyla havuz keyfi yaptı. Erken, deniz yatağında güneşlenirken afacansık sık annesini düşürmeye çalıştı. Sunucu, bu renkli anlarını instagram'danotuyla paylaştı.