Bulduğu her fırsatı oğlu Eymen'le değerlendiren Ece Erken, önceki gün de kural bozmadı. Güzel sunucu, oğluyla havuz keyfi yaptı. Erken, deniz yatağında güneşlenirken afacan Eymen, sık sık annesini düşürmeye çalıştı. Sunucu, bu renkli anlarını instagram'da "Deniz yatağında bile rahat yok" notuyla paylaştı.
Ana-oğul havuz sefası
Etiketler: Ece Erken
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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