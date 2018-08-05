Şeytani plan

Katie Holmes'tan 2012'de boşanan Tom Cruise, o tarihten beri kızını görmedi. Bunun nedeni ise 56 yaşındaki aktörün şimdilerde 12 yaşında olan kızı Suri'nin ruhunun şeytan tarafından ele geçirildiğine inanmasıydı...
Üyesi olduğu Scientology tarikatından Suri ile görüşme izni alan aktör, Florida'da tarikata ait bir binanın en üst katına taşınacak. Tom Cruise, ruhunu şeytanın ele geçirdiğini inandığı kızını bundan kurtarmak için de yeni evine özel güvenlik önlemleri yaptırıyor.
Üyesi olduğu Scientology tarikatından Suri ile görüşme izni alan aktör, Florida'da tarikata ait bir binanın en üst katına taşınacak. Tom Cruise, ruhunu şeytanın ele geçirdiğini inandığı kızını bundan kurtarmak için de yeni evine özel güvenlik önlemleri yaptırıyor.
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