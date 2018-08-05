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Islak eğlence

Islak eğlence
Son dönemin popüler ismi Abdullah İnal, önceki gün Bodrum Jungle 8'de sahne aldı. Havuz başı partileriyle ünlenen Jungle 8'de 'ı dinlemeye gelenler mekanı tıklım tıklım doldurdu.

Yabancı şarkılara yaptığı cover'larla tanınan genç DJ, kendisini dinleyen bin iki yüzü aşkın kişiyi eğlendirdi. Bazı müşteriler, müziğin ritmine kapılarak kendilerini pembe havuzun sularına bıraktı.


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