İkizini buldu!

Kariyerini bırakıp sevgilisi Buğra Toplusoy'la ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, ikiz kardeşini buldu! Güzel oyuncu önceki gün sosyal medyadan kendisine çok benzeyen ABD'li aktör Dylan Sprouse ile yan yana fotoğrafını paylaştı.
İki ismin benzerlikleri dikkat çekerken, Ceyda Ateş fotoğrafın üstüne 'İkizimi buldum' notunu düştü. Güzel oyuncuya, "Erkek kardeşin olsa sana ancak bu kadar benzer" yorumları yapıldı.
İki ismin benzerlikleri dikkat çekerken, Ceyda Ateş fotoğrafın üstüne 'İkizimi buldum' notunu düştü. Güzel oyuncuya, "Erkek kardeşin olsa sana ancak bu kadar benzer" yorumları yapıldı.
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