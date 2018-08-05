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İkizini buldu!

, aktör ile fotoğrafını kolajlayarak benzerliğini gözler önüne serdi.

İkizini buldu!
Kariyerini bırakıp sevgilisi Buğra Toplusoy'la 'ye yerleşen Ceyda Ateş, ikiz kardeşini buldu! Güzel oyuncu önceki gün sosyal medyadan kendisine çok benzeyen ABD'li aktör Dylan Sprouse ile yan yana fotoğrafını paylaştı.



İki ismin benzerlikleri dikkat çekerken, fotoğrafın üstüne 'İkizimi buldum' notunu düştü. Güzel oyuncuya, "Erkek kardeşin olsa sana ancak bu kadar benzer" yorumları yapıldı.
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