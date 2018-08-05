Yol Durumu
  1. Telefon diyeti
  2. Aslan gibi kutlama

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler
Caroline Koç'un 38 metrelik 'Caressa K' adlı yatıyla çıktığı mavi yolculuk sürüyor. Koç'a kızları, dostları ve akrabaları eşlik ediyor.



Koç, teknedeki herkesin vatanını düşünerek önceki gün teknesine; Türkiye, İngiltere, İsveç, Fransa ve İtalya bayrakları çekti.

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar