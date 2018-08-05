Birleşmiş Milletler

Caroline Koç'un 38 metrelik 'Caressa K' adlı yatıyla çıktığı mavi yolculuk sürüyor. Koç'a kızları, dostları ve akrabaları eşlik ediyor.
Koç, teknedeki herkesin vatanını düşünerek önceki gün teknesine; Türkiye, İngiltere, İsveç, Fransa ve İtalya bayrakları çekti.
Koç, teknedeki herkesin vatanını düşünerek önceki gün teknesine; Türkiye, İngiltere, İsveç, Fransa ve İtalya bayrakları çekti.
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