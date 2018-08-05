Eski eşi Cem Yılmaz'dan olan oğlunun 6. yaş günü kutlaması için Bodrum'a giden Ahu Yağtu, önceki gün Kemal'le bu kareyi paylaştı. Sevimli oğlunu kucağına oturtup sohbete koyulan Yağtu ile Kemal'in kahkaha dolu anları da objektife böyle takıldı. Güzel oyuncu, bu fotoğrafının altına da "İşte gerçek ve saf sevgi budur" diye yazdı.
Ana-oğul mutluluğu
Etiketler: Cem Yılmaz , Ahu Yağtu , Bodrum
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.