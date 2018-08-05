Yol Durumu
  1. Yabancı damat
  2. Gözü bir yerden ısırıyor

Ana-oğul mutluluğu

Ana-oğul mutluluğu
Eski eşi Cem Yılmaz'dan olan oğlunun 6. yaş günü kutlaması için Bodrum'a giden Ahu Yağtu, önceki gün Kemal'le bu kareyi paylaştı. Sevimli oğlunu kucağına oturtup sohbete koyulan Yağtu ile Kemal'in kahkaha dolu anları da objektife böyle takıldı. Güzel oyuncu, bu fotoğrafının altına da "İşte gerçek ve saf sevgi budur" diye yazdı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar