Ana-oğul mutluluğu

Eski eşi Cem Yılmaz'dan olan oğlunun 6. yaş günü kutlaması için Bodrum'a giden Ahu Yağtu, önceki gün Kemal'le bu kareyi paylaştı. Sevimli oğlunu kucağına oturtup sohbete koyulan Yağtu ile Kemal'in kahkaha dolu anları da objektife böyle takıldı. Güzel oyuncu, bu fotoğrafının altına da "İşte gerçek ve saf sevgi budur" diye yazdı.