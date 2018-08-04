Demet Şener'le 11 yıllık evliliğini Ocak'ta bitirdiği İbrahim Kutluay'ın kavgası bitmek bilmiyor. Şener'in kendisi ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Edvina Sponza'yı sürekli topa tutmasına rağmen tek kelime etmeyen İbo, önceki gün suskunluğunu bozdu. Bebek'te gazetecilerle sohbet eden eski basketbolcu, Şener'in açıklamaları sorulunca "Her söylenen şeye cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmez" çıkışı yaptı.
'ÇOCUKLARIM İÇİN...'
Eski eşinin "Olayı bitirdikten sonra evden gitmedi. Ayrı odalarda kaldık" sözleri hatırlatılan İbrahim Kutluay, şu sözleriyle ise Demet Şener'in ise yalan söylediğini vurguladı: "Öyle bir şey yok. Bu açıklamalar beni rahatsız etmiyor. Bu soruların muhatabı Demet Hanım. Çocuklarımın huzur ve mutluluğu için konuşmamayı tercih ediyorum. Huzurlu ve gayet mutluyum."
Şener, evliliğini İbo ile Sponza'nın yasak aşk yaşadığını iddia ederek bitirdi.
AYDIN HAMZA
'ÇOCUKLARIM İÇİN...'
Eski eşinin "Olayı bitirdikten sonra evden gitmedi. Ayrı odalarda kaldık" sözleri hatırlatılan İbrahim Kutluay, şu sözleriyle ise Demet Şener'in ise yalan söylediğini vurguladı: "Öyle bir şey yok. Bu açıklamalar beni rahatsız etmiyor. Bu soruların muhatabı Demet Hanım. Çocuklarımın huzur ve mutluluğu için konuşmamayı tercih ediyorum. Huzurlu ve gayet mutluyum."
Şener, evliliğini İbo ile Sponza'nın yasak aşk yaşadığını iddia ederek bitirdi.
AYDIN HAMZA
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