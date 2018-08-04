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baban gol attı

Mihran baban gol attı
Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı aşklarıyla imrendiriyor. Yıldız futbolcu önceki gün 'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında rakibine gol attı.




Erkin, topu formasının altına koyarak golü hamile eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti. Güzel oyuncu da bu anları instagram'da "Mihran baban gol attı" notuyla paylaşıp eşine jest yaptı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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