Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı aşklarıyla imrendiriyor. Yıldız futbolcu önceki gün Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında rakibine gol attı.
Erkin, topu formasının altına koyarak golü hamile eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti. Güzel oyuncu da bu anları instagram'da "Mihran baban gol attı" notuyla paylaşıp eşine jest yaptı.
Erkin, topu formasının altına koyarak golü hamile eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti. Güzel oyuncu da bu anları instagram'da "Mihran baban gol attı" notuyla paylaşıp eşine jest yaptı.
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