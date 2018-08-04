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Kenan’ın minik hayranları


Kenan Doğulu, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. 'Issız Ada' şarkısı ile konsere başlayan Doğulu, "Bugün kurtlarımızı fena halde dökeceğiz. 2 saat boyunca hayattan kopmaya ve deli gibi dans etmeye hazır mısın İstanbul?" diyerek tüm Harbiye'yi coşturdu.

Konserde 30'u aşkın şarkı seslendiren Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında İrem Sak, Beyza Şekerci- Engin Hepileri, Buse Varol, Tuvana Türkay gibi ünlüler vardı. Binlerce hayranını konser boyunca coşturan Doğulu, kinetik ışık ve lazer şovu; renk efektleri ve ışık oyunlarıyla bir ilke imza attı.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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