Kenan’ın minik hayranları



Kenan Doğulu, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. 'Issız Ada' şarkısı ile konsere başlayan Doğulu, "Bugün kurtlarımızı fena halde dökeceğiz. 2 saat boyunca hayattan kopmaya ve deli gibi dans etmeye hazır mısın İstanbul?" diyerek tüm Harbiye'yi coşturdu.



Konserde 30'u aşkın şarkı seslendiren Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında İrem Sak, Beyza Şekerci- Engin Hepileri, Buse Varol, Tuvana Türkay gibi ünlüler vardı. Binlerce hayranını konser boyunca coşturan Doğulu, kinetik ışık ve lazer şovu; renk efektleri ve ışık oyunlarıyla bir ilke imza attı.