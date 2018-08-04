Kaplan parçaladı

bebek yüzlü iki güzelinin içinden adeta canavar çıktı! Sıkı dostlarile geçtiğimiz günevinde misafir kaldığıettiği iddia edildi. İki güzel kavgayı yalanlasa da dün basına sızan kareler, aksini gösterdi.darp fotoğraflarının ortaya çıkması, şok etkisi yarattı. Olay günü akşam yemeği yedikten sonra sözlü tartışmaya başlayan iki modeldenyaraladı. Olay anında Piriler'in çocukları da oradaydı!