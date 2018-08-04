Kaplan parçaladı

Podyumun bebek yüzlü iki güzelinin içinden adeta canavar çıktı! Sıkı dostlar Meral Kaplan ile geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde misafir kaldığı Seçkin Piriler'in saç saça kavga ettiği iddia edildi. İki güzel kavgayı yalanlasa da dün basına sızan kareler, aksini gösterdi.
Piriler'in darp fotoğraflarının ortaya çıkması, şok etkisi yarattı. Olay günü akşam yemeği yedikten sonra sözlü tartışmaya başlayan iki modelden Meral Kaplan, çatalla Piriler'i yaraladı. Olay anında Piriler'in çocukları da oradaydı!
Piriler'in darp fotoğraflarının ortaya çıkması, şok etkisi yarattı. Olay günü akşam yemeği yedikten sonra sözlü tartışmaya başlayan iki modelden Meral Kaplan, çatalla Piriler'i yaraladı. Olay anında Piriler'in çocukları da oradaydı!
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