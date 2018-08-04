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Çocuksu sevgi

Çocuksu sevgi
Başrolünde yer aldığı 'Ayla' filmi nedeniyle kış boyu yoğun bir dönem geçiren İsmail Hacıoğlu, Datça'da yorgunluk atıyor. Başarılı oyuncu, önceki gün şezlong keyfi yaptığı çocuğunun annesi Duygu Hanım'la da böyle sevgi dolu bir poz verdi.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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