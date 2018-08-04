Başrolünde yer aldığı 'Ayla' filmi nedeniyle kış boyu yoğun bir dönem geçiren İsmail Hacıoğlu, Datça'da yorgunluk atıyor. Başarılı oyuncu, önceki gün şezlong keyfi yaptığı çocuğunun annesi Duygu Hanım'la da böyle sevgi dolu bir poz verdi.
Çocuksu sevgi
Etiketler: İsmail Hacıoğlu
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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