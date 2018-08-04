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Baba-oğul neşesi

Baba-oğul neşesi
Yakışıklı oyuncu , önceki gün oğlu Emir Berk'le deniz keyfi yaptı. Baba ile oğlu, Türkbükü Galen Otel'in iskelesinden denize girdi. Aksoy, oğluyla denizden sonra evine dönmek için de bir süre önce satın aldığı elektrikli bisikletini tercih etti.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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