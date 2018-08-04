Yakışıklı oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün oğlu Emir Berk'le deniz keyfi yaptı. Baba ile oğlu, Türkbükü Galen Otel'in iskelesinden denize girdi. Aksoy, oğluyla denizden sonra evine dönmek için de bir süre önce satın aldığı elektrikli bisikletini tercih etti.
Baba-oğul neşesi
Etiketler: Bekir Aksoy
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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