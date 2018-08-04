Aşka tarikattan onay çekti

Katie Holmes ile Jamie Foxx, önceki gün kural bozdu! 5 yıldır birlikte olan çift, bugüne kadar yan yana görüntü vermemeye özen göstermişti. Bunun nedeni ise Holmes'un 2012'de boşandığı Tom Cruise'un üyesi olduğu Scientology tarikatıydı.







Tarikat kurallarına göre Katie Holmes'un boşandıktan sonra en az beş yıl başkasıyla aşk yaşaması yasaktı. Bu süre dolunca rahat nefes alan güzel oyuncu da önceki aşkıyla Malibu'da böyle görüntüler sergiledi.







Tom Cruise