11 Mart'taki vefatıyla herkesi yasa boğan Mina Başaran'ın kaybı, kuşkusuz en büyük yarayı annesi Beril Hanım'ın yüreğinde açtı. Oğlu Can'la Bodrum'da olan Beril Hanım, önceki gün sahibi olduğu otelden zambaklar paylaşıp 'Mina' diye yazdı. Lobiye Beril Hanım'ın özellikle koydurduğu zambaklar ise Çin'de yakınını kaybeden kişiye gönül sancısını dindirmesi için veriliyor.
Kokusunda acı var
Etiketler: Beril Hanım , Çin , Bodrum
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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