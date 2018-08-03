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Kokusunda acı var

Kokusunda acı var
11 Mart'taki vefatıyla herkesi yasa boğan Mina Başaran'ın kaybı, kuşkusuz en büyük yarayı annesi Beril Hanım'ın yüreğinde açtı. Oğlu Can'la 'da olan , önceki gün sahibi olduğu otelden zambaklar paylaşıp 'Mina' diye yazdı. Lobiye Beril Hanım'ın özellikle koydurduğu zambaklar ise Çin'de yakınını kaybeden kişiye gönül sancısını dindirmesi i veriliyor.



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