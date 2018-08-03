İzmir'de yaşayan DJ Berke Yurdakul, 'The Dream' isimli albümüyle dünyaca ünlü müzik sitesi beatport'ta yüz binlerce şarkı arasında birinci sıraya yerleşti. Fatman Scoop, Mohombi, Nicola Fasano ve Tyra Banks gibi isimler de video mesajları ile sosyal medyada Türk müzisyene destek mesajları yolladı.
İzmir’den dünyaya açıldı
Etiketler: İzmir
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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