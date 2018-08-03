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’den dünyaya açıldı

İzmir’den dünyaya açıldı
İzmir'de yaşayan DJ Berke Yurdakul, 'The Dream' isimli albümüyle dünyaca ünlü müzik sitesi beatport'ta yüz binlerce şarkı arasında birinci sıraya yerleşti. Fatman Scoop, Mohombi, Nicola Fasano ve Tyra Banks gibi isimler de video mesajları ile sosyal medyada Türk müzisyene destek mesajları yolladı.
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