Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve İspanyol eşi Gabriela Palatchi, sosyetiklerin aksine buz gibi bir tatil rotası tercih etti. Ediz Bey ve Pronovias markasının varisi olan eşi Gabriela Hanım, geçtiğimiz gün Norveç'e gitti.
Arkadaşlarıyla haftalığı 125 bin euro olan 'Hanse Explorer' isimli bir tekneyi kiralayan sosyetik çift, buzulları yakından görmenin keyfini yaşadı. Elhadef ve İspanyol eşi, buz gibi tatillerinden renkli anları da instagram'da paylaştı.
Arkadaşlarıyla haftalığı 125 bin euro olan 'Hanse Explorer' isimli bir tekneyi kiralayan sosyetik çift, buzulları yakından görmenin keyfini yaşadı. Elhadef ve İspanyol eşi, buz gibi tatillerinden renkli anları da instagram'da paylaştı.
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