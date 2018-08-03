Yol Durumu
  1. Doğum günü ilan-ı aşkı
  2. Lopez kası

Erkeklerin 'Gucci'ne gitti

Ünlü marka Gucci’nin yeni koleksiyonundaki erkek kıyafetleri, ‘Adam değil madam modası’ yorumu yaptırdı!

Erkeklerin Guccine gitti
Yaratacılıkta sınırları zorlayan tasarımcılar, Türk erkeklerinin canını fena sıktı! Dünyaca ünlü marka Gucci'nin 'Resort 2019' adını verdiği yeni koleksiyonundaki erkek parçaları, "Adam değil madam modası" yorumları yaptırdı.

ALAY KONUSU...
Özellikle Gucci'nin erkek kıyafetlerini tanıtmak için Fransa Cannes'da yaptığı bir dergi çekiminden yansıyan fotoğraflar, sosyal medyaya damgasını vurdu. Gucci modelinin bu fotoğrafı için da şöyle espriler yapıldı: "Delilik parayla değil sözü artık tarih oldu", "Bir erkek olarak bu moda çok guccime gidiyor", "Gucci tutkunu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un seneye yazınki hali", "Kıskanç kadınlar için birebir bir moda", "Eğer sevgilim bana dekolte giymememi söylerse ben de ondan bu kıyafeti giymesini isterim", "Payetlerle süslü erkek bluzu çok hesaplı. İki tane yerine bir bluz alıp sevgilimle ortak giyeriz", "Yakında erkekler kadınlardan süslü olur."

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar