Erkeklerin 'Gucci'ne gitti

Yaratacılıkta sınırları zorlayan tasarımcılar, Türk erkeklerinin canını fena sıktı! Dünyaca ünlü marka Gucci'nin 'Resort 2019' adını verdiği yeni koleksiyonundaki erkek parçaları, "Adam değil madam modası" yorumları yaptırdı.
ALAY KONUSU...
Özellikle Gucci'nin erkek kıyafetlerini tanıtmak için Fransa Cannes'da yaptığı bir dergi çekiminden yansıyan fotoğraflar, sosyal medyaya damgasını vurdu. Gucci modelinin bu fotoğrafı için sosyal medyada şöyle espriler yapıldı: "Delilik parayla değil sözü artık tarih oldu", "Bir erkek olarak bu moda çok guccime gidiyor", "Gucci tutkunu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un seneye yazınki hali", "Kıskanç kadınlar için birebir bir moda", "Eğer sevgilim bana dekolte giymememi söylerse ben de ondan bu kıyafeti giymesini isterim", "Payetlerle süslü erkek bluzu çok hesaplı. İki tane yerine bir bluz alıp sevgilimle ortak giyeriz", "Yakında erkekler kadınlardan süslü olur."
ALAY KONUSU...
Özellikle Gucci'nin erkek kıyafetlerini tanıtmak için Fransa Cannes'da yaptığı bir dergi çekiminden yansıyan fotoğraflar, sosyal medyaya damgasını vurdu. Gucci modelinin bu fotoğrafı için sosyal medyada şöyle espriler yapıldı: "Delilik parayla değil sözü artık tarih oldu", "Bir erkek olarak bu moda çok guccime gidiyor", "Gucci tutkunu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un seneye yazınki hali", "Kıskanç kadınlar için birebir bir moda", "Eğer sevgilim bana dekolte giymememi söylerse ben de ondan bu kıyafeti giymesini isterim", "Payetlerle süslü erkek bluzu çok hesaplı. İki tane yerine bir bluz alıp sevgilimle ortak giyeriz", "Yakında erkekler kadınlardan süslü olur."
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