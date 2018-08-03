Çiçek bahşişi

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önceki akşam
Bebek'teydi. Uzun çoraplarıyla
dikkat
çeken ünlü oyuncunun
yanına bir ara çiçek satan çocuklar
geldi. İki çocuğa 50'şer TL harçlık
veren Vuslateri,
ardından yürüyüşüne
devam etti. HALİL ÇİLİNGİR
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