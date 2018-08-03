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bahşişi

Çiçek bahşişi
Gonca Vuslateri, önceki akşam Bebek'teydi. Uzun çoraplarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun yanına bir ara çiçek satan çocuklar geldi. İki çocuğa 50'şer TL harçlık veren Vuslateri, ardından yürüyüşüne devam etti.







HALİL ÇİLİNGİR
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