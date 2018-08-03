Yol Durumu
  1. Bir bardak komedi
  2. Şezlonga yapıştı

Bir salkım çağrı

Bir salkım çağrı
Bozcaada aşığı Ata Demirer, çavuş üzümü üretimini desteklemek amacıyla bağbozumu yapt. Topladığı üzümlerin tadına bakarken "Yimelere doyamayacaksınız" diyen komedyen, herkesi Ada'da tatil yapmaya davet etti.

Üzüm bağında keyifli anlar yaşayan , "Kargalar yimeden sen yi" diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu buldu. Bu arada komedyenin yeni filmi için uzattığı bıyıkları dikkat çekti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar