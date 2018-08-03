Bir salkım çağrı

Bozcaada aşığı Ata Demirer, çavuş üzümü üretimini desteklemek amacıyla bağbozumu yapt. Topladığı üzümlerin tadına bakarken "Yimelere doyamayacaksınız" diyen komedyen, herkesi Ada'da tatil yapmaya davet etti.
Üzüm bağında keyifli anlar yaşayan Ata Demirer, "Kargalar yimeden sen yi" diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu buldu. Bu arada komedyenin yeni filmi için uzattığı bıyıkları dikkat çekti.
Üzüm bağında keyifli anlar yaşayan Ata Demirer, "Kargalar yimeden sen yi" diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu buldu. Bu arada komedyenin yeni filmi için uzattığı bıyıkları dikkat çekti.
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