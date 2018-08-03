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Bir bardak komedi

Bir bardak komedi
Hollanda'da doğup büyüyen Azra Akın, önceki günkü paylaşımıyla "Vatanım Türkiye" mesajı verdi. Atakan Koru'dan beş aylık hamile olan güzel oyuncu, sokakta gördüğü bir çay bardağının fotoğrafını çekip "Başka yerde yaşayamam" yazdı. Akın'a "Helal olsun" mesajı yağdı.

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