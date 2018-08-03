Aleyna gururu

Geçtiğimiz yıl beğeniye sunduğu 'O Sen Olsan Bari' şarkısıyla Türkiye'de fırtınalar estiren Aleyna Tilki'den dünya çapında bir rekor geldi. 'O Sen Olsan Bari'nin klibi, 'tüm dünyada 2017 yılının en çok izlenen 30. videosu' oldu. 19 yaşındaki şarkıcıya bu başarısını taçlandırmak için internet üzerinden bir sertifika gönderileceği öğrenildi.
'BAŞARI HEPİMİZİN'
Dünya çapındaki tüm video ve kliplerin izlenme oranlarını inceleyen 'Tubular'ın verilerine göre Aleyna Tilki'nin izlenme oranları, birçok youtube kanalı ile dünyaca ünlü yıldızın kliplerini solladı. Genç şarkıcı, mutluluğunu şöyle dile getirdi: "2017'de dünyanın en çok dinlenen 30. şarkısı, bir Türk şarkısı. Ülkemiz için bir rekor. Rekorun sahibi olmaktan ziyade ülkemi dünyadaki listelerde temsil ettiğim için çok sevinçliyim. Bu başarı hepimizin."
'BAŞARI HEPİMİZİN'
Dünya çapındaki tüm video ve kliplerin izlenme oranlarını inceleyen 'Tubular'ın verilerine göre Aleyna Tilki'nin izlenme oranları, birçok youtube kanalı ile dünyaca ünlü yıldızın kliplerini solladı. Genç şarkıcı, mutluluğunu şöyle dile getirdi: "2017'de dünyanın en çok dinlenen 30. şarkısı, bir Türk şarkısı. Ülkemiz için bir rekor. Rekorun sahibi olmaktan ziyade ülkemi dünyadaki listelerde temsil ettiğim için çok sevinçliyim. Bu başarı hepimizin."
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