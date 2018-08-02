Ankara'da doğup dil eğitimi için gittiği Londra'da hayatı değişen Mert Alaş, iki yıldız arasında gerginlik çıkardı! Yıllardır dünyanın en ünlü şarkıcı ve modellerinin fotoğraflarını çeken Alaş'a bundan 3 ay önce iki yıldızdan teklif geldi. Bu isimlerden biri Türk fotoğrafçıyla yıllardır çalışan ve aynı zamanda sıkı dost olan Madonna'ydı.
Mert wars!
Ankara'da doğup dil eğitimi için gittiği Londra'da hayatı değişen Mert Alaş, iki yıldız arasında gerginlik çıkardı! Yıllardır dünyanın en ünlü şarkıcı ve modellerinin fotoğraflarını çeken Alaş'a bundan 3 ay önce iki yıldızdan teklif geldi. Bu isimlerden biri Türk fotoğrafçıyla yıllardır çalışan ve aynı zamanda sıkı dost olan Madonna'ydı.
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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