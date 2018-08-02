Mert wars!

doğup dil eğitimi için gittiğihayatı değişençıkardı! Yıllardır dünyanın en ünlü şarkıcı ve modellerinin fotoğraflarını çeken Alaş'ageldi. Bu isimlerden biri Türk fotoğrafçıyla yıllardır çalışan ve aynı zamanda sıkı dost olan