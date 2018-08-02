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Mert wars!



Ankara'da doğup dil eğitimi için gittiği Londra'da hayatı değişen Mert Alaş, iki yıldız arasında gerginlik çıkardı! Yıllardır dünyanın en ünlü şarkıcı ve modellerinin fotoğraflarını çeken Alaş'a bundan 3 ay önce iki yıldızdan teklif geldi. Bu isimlerden biri Türk fotoğrafçıyla yıllardır çalışan ve aynı zamanda sıkı dost olan Madonna'ydı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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