Geçtiğimiz günlerde müzisyen Sinan Güleryüz'le İstanbul'da evlenen Özge Özder, soluğu Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde görüntülenen Özder, meslektaşı Aslı Tandoğan'la bir araya geldi. Güzel oyuncu arkadaşıyla sohbet edip düğün stresini attı.
Düğün stresini tatilde attı
Etiketler: Özge Özder , İstanbul , Bodrum
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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