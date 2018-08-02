Müzik dünyasının ustaları star adayı Fıratcan için buluştu. Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu, sevilen şarkıların mimarı Ayla Çelik ve şarkıların usta kalemi Hakkı Yalçın, ortaya yıla damga vuracak 'Gönüllü Sürgün' single'ını çıkardı
Bir star geliyor
Etiketler: Ozan Çolakoğlu , hakkı yalçın
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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