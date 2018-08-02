Yol Durumu
  1. Aşk elçisi
  2. Hadise’den sıfır tolerans

Bir star geliyor

Bir star geliyor
Müzik dünyasının ustaları star adayı Fıratcan için buluştu. Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu, sevilen şarkıların mimarı Ayla Çelik ve şarkıların usta kalemi Hakkı Yalçın, ortaya yıla damga vuracak 'Gönüllü Sürgün' single'ını çıkardı
Etiketler: ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar