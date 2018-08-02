Bir star geliyor

Müzik dünyasının ustaları star adayı Fıratcan için buluştu. Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu, sevilen şarkıların mimarı Ayla Çelik ve şarkıların usta kalemi Hakkı Yalçın, ortaya yıla damga vuracak 'Gönüllü Sürgün' single'ını çıkardı