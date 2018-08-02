Son dönemin gündem ismi Mesut Özil, forma giydiği Arsenal'in yeni sezonu için hazırlıklara başlarken Amine Gülşe, ailesiyle tatile çıktı. Çeşme'de denizin tadını çıkaran güzel oyuncu, batan güneşi elinin arasına alıp kalp işareti yaptı. Amine Gülşe'nin bu karesine Özil'den "Seni seviyorum" karşılığı geldi.
Aile yanında Mesut aklında
Etiketler: Arsenal , amin gülşe , mesut özil
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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