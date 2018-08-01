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Yaralı Aleyna

Yaralı Aleyna
Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, önceki gün annesi Havva Tilki ile Bebek'teydi. Mekanda 3 saat oturan sevilen popçu, çıkışta objektiflere takıldı. Aleyna'nın bacağındaki yara izleri dikkat çekti. Tilki yaralarla ilgili şunları söyledi:
''Kertenkele fobim var. Arkadaşım Emrah, beni 'Kertenkele geliyor, kaç' diyerek korkuttu. Ben de panik yapıp merdivenlerden düştüm. Şaka, kazayla sonuçlandı."




Aydın HAMZA
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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