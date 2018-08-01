Yaralı Aleyna

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, önceki gün annesi Havva Tilki ile Bebek'teydi. Mekanda 3 saat oturan sevilen popçu, çıkışta objektiflere takıldı. Aleyna'nın bacağındaki yara izleri dikkat çekti. Tilki yaralarla ilgili şunları söyledi:
''Kertenkele fobim var. Arkadaşım Emrah, beni 'Kertenkele geliyor, kaç' diyerek korkuttu. Ben de panik yapıp merdivenlerden düştüm. Şaka, kazayla sonuçlandı."
Aydın HAMZA
''Kertenkele fobim var. Arkadaşım Emrah, beni 'Kertenkele geliyor, kaç' diyerek korkuttu. Ben de panik yapıp merdivenlerden düştüm. Şaka, kazayla sonuçlandı."
Aydın HAMZA
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