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’nın tatlı telaşı

Şiva’nın tatlı telaşı
Genç şarkıcı Şiva, yeni teklisi 'Tatlı Telaş'ı beğeniye sundu. , yeni şarkısına The Bodrum by Paramount Hotel'de klip çekti. Güzel şarkıcıya klibinde dört Venezuellalı model eşlik etti.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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