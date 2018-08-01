Futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ortakent Lugga Beach'te görüntülenen futbolcu, denizde kızları ile bol bol şakalaşarak sahilleri şenlendirdi.
Eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, bir ara Pınar Hanım'ı öpücüklere boğdu. Neşeli halleriyle denizde çocuklar gibi eğlenen Şentürk ailesini görenler, "Şentürk'ler Bodrum'da" esprisi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
Eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, bir ara Pınar Hanım'ı öpücüklere boğdu. Neşeli halleriyle denizde çocuklar gibi eğlenen Şentürk ailesini görenler, "Şentürk'ler Bodrum'da" esprisi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
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