Yol Durumu
  1. Bir sen bir ben bir de bebek
  2. Dersimiz resim

'Şentürk'ler!

Şentürkler!
Futbolcu , eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu 'da açtı. Ortakent Lugga Beach'te görüntülenen futbolcu, denizde kızları ile bol bol şakalaşarak sahilleri şenlendirdi.
Eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, bir ara Pınar Hanım'ı öpücüklere boğdu. Neşeli halleriyle denizde çocuklar gibi eğlenen Şentürk ailesini görenler, "Şentürk'ler Bodrum'da" esprisi yaptı.





DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar