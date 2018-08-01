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’nın romantizmi

Obama’nın romantizmi
ABD eski Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia, şimdilerde aşk sarhoşu... 'nde tanıştığı Rory Farquharson ile aşk yaşayan 20 yaşındaki genç kız, önceki akşam İngiliz sevgilisiyle Londra'da görüntülendi. Mütevazı haliyle dikkat çeken için güvenlik önlemleri son derece gizli bir şekilde alındı.

20 yaşındaki Obama'nın İngiliz sevgilisinin ailesi, Kraliyet Ailesi ile yakın ilişki içerisinde.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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