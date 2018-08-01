Obama’nın romantizmi

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın kızı Malia, şimdilerde aşk sarhoşu... Harvard Üniversitesi'nde tanıştığı Rory Farquharson ile aşk yaşayan 20 yaşındaki genç kız, önceki akşam İngiliz sevgilisiyle Londra'da görüntülendi. Mütevazı haliyle dikkat çeken Obama için güvenlik önlemleri son derece gizli bir şekilde alındı.
20 yaşındaki Obama'nın İngiliz sevgilisinin ailesi, Kraliyet Ailesi ile yakın ilişki içerisinde.
20 yaşındaki Obama'nın İngiliz sevgilisinin ailesi, Kraliyet Ailesi ile yakın ilişki içerisinde.
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