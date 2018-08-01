İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, önceki akşam Azka Otel'de sahne aldı. Havluyu elinden düşürmeyen genç şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen kardeşi Dilan Çıtak'ı sahneye davet etti. İki kardeş yaptıkları düetle alkışları topladı.
Kardeşlerin dayanışması
Etiketler: ibrahim tatlıses , İdo Tatlıses , Dilan Çıtak
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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