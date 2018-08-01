He'g'idi günler

Moda dünyasının en gözde isimlerinden Heidi Klum, önceki gün dört çocuğuyla çıktığı İtalya tatilinde objektiflere takıldı. Sardunya Adası'ndaki bir plajda makyajsız haliyle objektiflere takılan 45 yaşındaki eski modelin görüntüsü ABD ve Alman basını tarafından eleştirildi.
Alman model, İtalya'da plajda böyle objektife takıldı.
Alman model, İtalya'da plajda böyle objektife takıldı.
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