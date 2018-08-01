Hadise büyüdü!

Anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün yazdığı bir mektubun ardından intihara kalkışmasıyla sıkıntılı günler geçiren Hadise ve ailesi arasındaki işler iyice karıştı. Annesinin intihar mektubunun ortaya çıkması üzerine "Bu süreçten güçlenerek çıkacağız" diyen seksi popçu, dün beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Hadise'nin menajerliğini üstlenen ve birçok klibini yöneten ablası Hülya Açıkgöz, instagram profilinden ünlü popçuyla olan tüm fotoğraflarını sildi. Abla Açıkgöz'ün bu hareketi ise akıllara anne Gülnihal Hanım'ın intihar mektubunda yazdığı "Yaşadığım sıkıntılarda bardağı taşıran son damla Hadise'nin 'Ev sizde araba bende kalsın' demesi oldu" şeklindeki notuydu. Herkes Hadise'nin kardeşleri tarafından veto edildiğini düşünürken Hülya Açıkgöz'den açıklama geldi. Geçen hafta yoğun bakıma kaldırıldığını söyleyen abla Açıkgöz, ekledi:
'YENİ BİR SAYFA AÇTIM...'
"Hadise ile iş ilişkimizin bittiği doğru değil. Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı ve bu yüzden Hadise ile olan fotoğrafları da sildim. Büyük bir şey aranmasın arkasında. Biz Açıkgöz ailesi ayrılmayız." Ancak ünlü popçunun çok yakınları ise yaşananlarla ilgili "Hadise, ailenin maddi olarak tüm sorumluluğunu tek başına üstlenmekten bunaldı. Aradaki maddi krizler, manevi sıkıntıları da beraberinde getirdi" dedi.
KARDEŞİNİ SİLDİ
Instagram'ındaki tüm fotoğrafları silen Hülya Açıkgöz, geriye bir tek annesi ve modacı kardeşi Derya'nın karesini bıraktı.
'YENİ BİR SAYFA AÇTIM...'
"Hadise ile iş ilişkimizin bittiği doğru değil. Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı ve bu yüzden Hadise ile olan fotoğrafları da sildim. Büyük bir şey aranmasın arkasında. Biz Açıkgöz ailesi ayrılmayız." Ancak ünlü popçunun çok yakınları ise yaşananlarla ilgili "Hadise, ailenin maddi olarak tüm sorumluluğunu tek başına üstlenmekten bunaldı. Aradaki maddi krizler, manevi sıkıntıları da beraberinde getirdi" dedi.
KARDEŞİNİ SİLDİ
Instagram'ındaki tüm fotoğrafları silen Hülya Açıkgöz, geriye bir tek annesi ve modacı kardeşi Derya'nın karesini bıraktı.
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