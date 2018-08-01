Görevimiz gençlik

İş dünyasının saygın ismi Bülent Çavuşoğlu, Tom Cruise'un izinden gidiyor. 69 yaşındaki işadamı, 'Görevimiz Tehlike'nin son filmindeki enerjisiyle gençlere taş çıkaran Cruise gibi 2 yıldır paketli ürün tüketmeyip her gün bin 500 kalorilik bir beslenme programı uyguluyor.
Tom Cruise, 56 yaşında ama hala fit.
Tom Cruise, 56 yaşında ama hala fit.
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