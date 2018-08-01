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Görevimiz gençlik

69 yaşındaki Çavuşoğlu, özel koçu Şükrü Can Alkan ile düzenli olarak spor yaparak yıllara meydan okuyor.

Görevimiz gençlik
İş dünyasının saygın ismi Bülent Çavuşoğlu, Tom Cruise'un izinden gidiyor. 69 yaşındaki işadamı, 'Görevimiz Tehlike'nin son filmindeki enerjisiyle gençlere taş çıkaran Cruise gibi 2 yıldır paketli ürün tüketmeyip her gün bin 500 kalorilik bir beslenme programı uyguluyor.



, 56 yaşında ama hala fit.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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