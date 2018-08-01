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’a nişan aldı

Dünyaca ünlü tasarımcı ’ın oğlunun Türkiye’ye gelme nedeni ‘hayırlı’ çıktı. , Eylül’deki nişan töreni için Mandarin Oriental ’a gidip detaylı bilgi aldı

Bodrum’a nişan aldı
Lübnanlı dünyaca ünlü modacı Elie Saab'ın oğlu Celio'nun geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelişinin arkasından 'hayırlı bir iş' çıktı. İlk olarak Göcek'teki lüks bir otelde konaklayan milyoner, önceki gün ise 5 bin euro'ya kiraladığı helikopterle Bodrum'a geçti. 'ın yanında kendisi gibi Lübnanlı olan sevgilisi vardı.




Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental'in geceliği yaklaşık 30 bin liralık süitinde kalan Saab, otelle ilgili bilgiler aldı. Eylül ayında nişanlanmayı planlayan Celio Saab'ın bu özel günü için ise Mandarin Oriental 'u seçtiği ve Türkiye'ye gelme nedeninin de bu olduğu ortaya çıktı.



LÜKSÜN ZİRVESİNE ÇIKTI!
Saab, Göcek'ten Bodrum'a geçmek için de 5 bin euro'ya helikopter kiraladı. Saab, Bodrum'da ise geceliği 30 bin liralık süitte kalıyor.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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