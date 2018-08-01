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Balayı öyküsü

Balayı öyküsü
İki yıllık aşklarını 12 Temmuz'da nikah masasına taşıyan Can Bonomo ve Öykü Karayel, balayından ilk fotoğrafı paylaştı. Eşiyle birlikte salıncakta sallanırken romantik bir pozunu paylaşan Can Bonomo, aşk dolu anlarına kalp emojisi de ekledi.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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