İki yıllık aşklarını 12 Temmuz'da nikah masasına taşıyan Can Bonomo ve Öykü Karayel, balayından ilk fotoğrafı paylaştı. Eşiyle birlikte salıncakta sallanırken romantik bir pozunu paylaşan Can Bonomo, aşk dolu anlarına kalp emojisi de ekledi.
Balayı öyküsü
Etiketler: Can Bonomo
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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