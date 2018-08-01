Aşk desteği

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Kerki ve Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Kaan Tangöze, şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyledi. Rockçıyı izleyenler arasında sevgilisi Kıvılcım Ural da vardı.





Halil ÇİLİNGİR