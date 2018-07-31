Nefis tatil

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sunucu Nefise Karatay'ın
önceki günkü
paylaşımları
sosyal medyayı
renklendirdi. Eşi Yusuf Day ve kızları Maya
ile Göcek'te
deniz keyfi yapan
Karatay, neşeli
anlarını paylaştı.
Ege'de huzura
dalan sunucunun
bu kareleri beğeni
rekoru kırdı.
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