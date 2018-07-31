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Nefis tatil

Nefis tatil
Güzel sunucu Nefise Karatay'ın önceki günkü paylaşımları sosyal medyayı renklendirdi. Eşi Yusuf Day ve kızları Maya ile Göcek'te deniz keyfi yapan Karatay, neşeli anlarını paylaştı. Ege'de huzura dalan sunucunun bu kareleri beğeni rekoru kırdı.

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