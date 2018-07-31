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Hotiç ailesi’nin deniz hatırası

Hotiç ailesi’nin deniz hatırası
Aslı Hotiç, yılın yorgunluğunu ailesiyle Bodrum'da atıyor. Hotiç, 2 yıllık eşi Kerem Türker ve kızlarıyla önceki gün The Edition Otel'in plajında denize girdi. Bronz tenleriyle kıskandıran ünlü çift, mutlu aile yaşantısıyla da imrendirdi.
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