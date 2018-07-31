Cesur güzel

Hollywood'un güzel yıldızı Nicole Kidman'ın instagram'dan paylaştığı görüntüler heyecan yarattı. Ünlü oyuncunun evinin yüzme havuzunda ortaya çıkan tarantula karşısında çocukları çığlık çığlığa kalırken Kidman'ın soğuk kanlılığını koruması dikkat çekti.
Tarantula'yı havuzdan çıkarıp cesurca kavanoza koyan Avustralyalı aktris, geçtiğimiz aylarda da kurt yemişti.
Tarantula'yı havuzdan çıkarıp cesurca kavanoza koyan Avustralyalı aktris, geçtiğimiz aylarda da kurt yemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.