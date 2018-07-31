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Cesur güzel

Cesur güzel
Hollywood'un güzel yıldızı Nicole Kidman'ın instagram'dan paylaştığı görüntüler heyecan yarattı. Ünlü oyuncunun evinin yüzme havuzunda ortaya çıkan tarantula karşısında çocukları çığlık çığlığa kalırken Kidman'ın soğuk kanlılığını koruması dikkat çekti.



Tarantula'yı havuzdan çıkarıp cesurca kavanoza koyan Avustralyalı aktris, geçtiğimiz aylarda da kurt yemişti.



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