Yol Durumu
  1. 5 yıldızlı bodrum
  2. Nefis tatil

Candan ödül

Candan ödül
Başarılı sanatçı Sibel Can, önceki gün yoğun temposuna ara verdi. Can, Çeşme'deki Alavya Otel'de tatil yaparak kendini ödüllendirdi. Ayvalık, Altınoluk, Çeşme ve Harbiye konserlerinde 20 bin kişiyi mest eden 47 yaşındaki şarkıcı, "Tatili hak ettim" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar