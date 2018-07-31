Başarılı sanatçı Sibel Can, önceki gün yoğun temposuna ara verdi. Can, Çeşme'deki Alavya Otel'de tatil yaparak kendini ödüllendirdi. Ayvalık, Altınoluk, Çeşme ve Harbiye konserlerinde 20 bin kişiyi mest eden 47 yaşındaki şarkıcı, "Tatili hak ettim" dedi.
Candan ödül
Etiketler: Sibel Can
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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