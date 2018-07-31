Tam 222 milyon euro'luk bonservis ücretiyle futbol tarihine geçen Neymar, aşkının yaş günü için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcu, güzel model ve oyuncu aşkı Bruna Marquezine için memleketi Brezilya'da sürpriz bir kutlama organize etti. Neymar'a hediye ve parti gibi hazırlıkların masrafı 1 milyon euro'yu buldu.
Bonkör sevgili!
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.