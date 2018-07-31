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Bonkör sevgili!

Bonkör sevgili!
Tam 222 milyon euro'luk bonservis ücretiyle futbol tarihine geçen Neymar, aşkının yaş günü için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcu, güzel model ve oyuncu aşkı Bruna Marquezine için memleketi Brezilya'da sürpriz bir kutlama organize etti. 'a hediye ve parti gibi hazırlıkların masrafı 1 milyon euro'yu buldu.


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