Aşka yabancı değil

Bugüne kadar aralarında Kanye West'in eski sevgilisi Angela Martini, İspanyol modeller Laura Barriales ve Elizabeth Maas ile Charlie Chaplin'in torunu Kiera Chaplin gibi birçok dünyaca ünlü güzelle aşk yaşayan Baran Süzer, yine gelenek bozmadı.
KOMŞU'DA ROMANTİZM
Süzer Holding'in genç veliahdı Süzer'in kalbini bu kez de dünyaca ünlü bir modele kaptırdığı ortaya çıktı. Şimdilerde ultra lüks yatıyla Mikonos'ta tatil yapan Baran Süzer, yatında dünyaca ünlü Rus model aşkı Valeria Mushak'ı da ağırlıyor. Kendilerine Victoria's Secret meleği Nadine Leopold ile sosyetik arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, adanın en lüks mekanlarında aşk tazeliyor...
KOMŞU'DA ROMANTİZM
Süzer Holding'in genç veliahdı Süzer'in kalbini bu kez de dünyaca ünlü bir modele kaptırdığı ortaya çıktı. Şimdilerde ultra lüks yatıyla Mikonos'ta tatil yapan Baran Süzer, yatında dünyaca ünlü Rus model aşkı Valeria Mushak'ı da ağırlıyor. Kendilerine Victoria's Secret meleği Nadine Leopold ile sosyetik arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, adanın en lüks mekanlarında aşk tazeliyor...
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