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Aşka yabancı değil

Süzer, yabancı güzellerle dolu aşk listesine yeni bir isim ekledi. Sosyetik işadamının son gözdesi Valeria Mushak

Aşka yabancı değil
Bugüne kadar aralarında Kanye West'in eski sevgilisi Angela Martini, İspanyol modeller Laura Barriales ve Elizabeth Maas ile 'in torunu Kiera Chaplin gibi birçok dünyaca ünlü güzelle aşk yaşayan Baran Süzer, yine gelenek bozmadı.




KOMŞU'DA ROMANTİZM
Süzer Holding'in genç veliahdı Süzer'in kalbini bu kez de dünyaca ünlü bir modele kaptırdığı ortaya çıktı. Şimdilerde ultra lüks yatıyla Mikonos'ta tatil yapan , yatında dünyaca ünlü Rus model aşkı Valeria Mushak'ı da ağırlıyor. Kendilerine Victoria's Secret meleği Nadine Leopold ile sosyetik arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, adanın en lüks mekanlarında aşk tazeliyor...
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